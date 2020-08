Nieuwe foto’s van Amalia, Ariane en Alexia vrijgegeven

Het Koninklijk Huis heeft nieuwe foto’s van de prinsessen van Oranje vrijgegeven. De foto’s van de 16-jarige Amalia, de 15-jarige Alexia en de 13-jarige Ariane zijn dinsdag naar buiten gebracht.

Van elke prinses zijn twee foto’s beschikbaar, een halftotaal en een close-up. Ze zijn in juli genomen in Paleis Noordeinde. Amalia poseert in een blauwe jurk met bruine riem, Alexia in een witte jurk met knoopjes en Ariane in een wit kanten jurkje.

Amalia en Ariane droegen hun jurk ook tijdens de traditionele zomerse fotosessie in de tuin van Paleis Huis ten Bosch op 17 juli, Alexia droeg toen een blauw jurkje. Met die fotosessie werd voor de pers traditioneel de zomer ingeluid. De Oranjes doen dit, opdat ze daarna in alle rust, dus zonder fotografen in de buurt, van hun vakantie kunnen genieten.