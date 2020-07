Nieuwe financiële hulp voor afvalverwerker AEB

De Amsterdamse vuilverbrander AEB krijgt opnieuw een financiële injectie van de gemeente Amsterdam. Het bedrijf kan rekenen op een krediet van 36 miljoen euro, zo zijn AEB, de gemeente en de banken overeengekomen. De verantwoordelijke wethouders Victor Everhardt (deelnemingen) en Marieke van Doorninck (duurzaamheid) hebben dat gemeld aan de gemeenteraad.

Het gaat om zogeheten herstructureringssteun, wat inhoudt dat het bedrijf moet reorganiseren om ervoor in aanmerking te komen. De banken op hun beurt schorten aflossingen op. De Europese Commissie moet akkoord gaan met een plan voor herstructurering, omdat het gaat om staatssteun. Een woordvoerder van AEB verwacht dat daarvoor geen obstakel zal zijn.

Vorig jaar stelde de gemeente 80 miljoen euro beschikbaar om een faillissement van AEB te voorkomen. Daarvan werd toen 35 miljoen gebruikt. De 36 miljoen waar AEB nu over kan beschikken, maken deel uit van de resterende 45 miljoen. AEB kampt met een schuldenlast van rond de 200 miljoen euro.

Het bedrijf heeft twee slechte jaren met flinke verliezen achter de rug. Vorig jaar moesten vier van de zes verbrandingsovens worden stilgelegd. Door achterstallig onderhoud en problemen tussen personeel en management kon de veiligheid niet worden gegarandeerd. Daardoor vielen inkomsten weg en moest het bedrijf hoge kosten maken voor afvalverwerking elders. Voor 2020 is de directie optimistisch gestemd en verwacht een kleine winst, al kan de coronacrisis daar nog wat aan afdoen. Tijdens de lockdown daalde de hoeveelheid aangeboden afval, bijvoorbeeld van Schiphol.

Om meer geld in het laatje te brengen, wil AEB de nieuwe biomassacentrale die het bedrijf liet bouwen (voor ruim 60 miljoen euro) van de hand doen. Ook wil de afvalverwerker het aandeel van 50 procent dat hij heeft in Westpoort Warmte, verkopen, mogelijk aan de andere aandeelhouder Vattenfall of aan een derde partij. „We willen ons weer gaan focussen op onze kerntaak: verbranden van niet-recyclebaar afval en het terugwinnen van warmte”, aldus de woordvoerder van AEB.

Ook het bedrijf als geheel, waarvan de gemeente Amsterdam de enige aandeelhouder is, staat te koop.