Nieuwe exotische mug aangetroffen

Voor het eerst in Nederland is de exotische mug Aedes flavopictus aangetroffen, meldt inspectiedienst NVWA. De mug, die sterk lijkt op de Aziatische tijgermug, werd gevangen in een muggenval in Lelystad.

„Het is de eerste keer dat deze mug buiten zijn natuurlijke verspreidingsgebied (Japan en Korea) is aangetroffen. Het is niet bekend hoe de Aedes flavopictus in Nederland terecht gekomen is”, aldus de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Van andere exotische muggen is bekend dat zij Nederland kunnen bereiken via internationale transporten van bijvoorbeeld gebruikte banden en bamboeplantjes.

Voor zover bekend draagt het insect geen infectieziekten over. Alleen steekmuggen die besmet zijn geraakt met ziektekiemen, kunnen mensen ziek maken. Volgens de NVWA komen op dit moment in Nederland geen ziekten voor die door muggen worden overgebracht.