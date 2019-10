Nieuwe estafetteacties in ziekenhuizen om cao

Medewerkers van ziekenhuizen in Alkmaar, Den Helder, Sneek, Den Haag, Nieuwegein, Utrecht en Woerden leggen komende week het werk neer uit onvrede over het uitblijven van een cao. Ze gaan volgende week verder met de estafetteacties in de sector.

De operatiekamers, radiologie, verpleegafdelingen en tientallen andere afdelingen zijn tijdens de actie dicht voor niet-spoedeisende zaken. „Een goede cao is nodig om de sector aantrekkelijk te houden voor nieuwe werknemers en het behoud van de huidige werknemers”, aldus de bonden in een verklaring. „Alleen daarmee kunnen we de werkdruk hanteerbaar houden en kwaliteit van zorg blijven garanderen.”

In Alkmaar en Den Helder wordt dinsdag actie gevoerd, daarna volgt Sneek (woensdag) en donderdag de rest. In de ziekenhuizen werken in totaal 15.000 mensen.

Eind september kwamen de vakbonden in de zorgsector niet tot een akkoord met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Die kwam met een nieuw eindbod, maar de bonden vinden dat „te marginaal”.