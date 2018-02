Nieuwe entree voor 44 fietsenstallingen

NS en ProRail investeren 8 miljoen euro in een nieuwe entree voor de 44 zelfservice-fietsenstallingen in het land. Dit type stallingen is nu nog voorzien van een stalen draaihek, maar krijgt transparante toegangsdeurtjes.

Het gebruik van de stalling wordt de eerste 24 uur gratis. Reizigers kunnen in- en uitchecken met hun OV-chipkaart. De operatie moet eind van het jaar achter de rug zijn.

De opgeknapte stallingen krijgen cameratoezicht en via een intercom kunnen reizigers met een vraag persoonlijk contact opnemen met een medewerker. De nieuwe entree is al getest op de stations Bilthoven en Heerenveen. De reizigers waren tevreden, meldt NS.

De 44 zelfservice-fietsenstallingen bevinden zich bij stations verspreid over het land: van Den Helder tot Heerlen, van Hoogeveen tot Middelburg.