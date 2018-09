Nieuwe directie voor BNNVARA

BNNVARA heeft per 1 november een nieuwe directie. Karin van Gilst gaat aan de slag als algemeen directeur. Ze wordt bijgestaan door directeur content, Gert-Jan Hox. De ledenraad van de omroep heeft unaniem ingestemd met de voordracht van de Raad van Toezicht.

Van Gilst (1964) was eerder zakelijk directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam en directeur van Weekbladpersmedia (onder meer Vrij Nederland, Opzij en Happinez). Ook werkte ze bij Wolters Kluwer, VNU en Sanoma. Ze begon haar loopbaan als journalist en was hoofdredacteur van Intermediair. „Juist nu zijn het tijden voor het geluid van BNNVARA, de omroep met een sociaal, maatschappelijk profiel”, zegt Van Gilst. „Scherp, actueel en inhoudelijk ijzersterk. Ik verheug me erop om daar op strategisch niveau verder invulling aan te geven.”

Hox (1964) werkt sinds 2015 als senior vicepresident bij Talpa Global. Eerder richtte hij productiebedrijf De Haaien op en was hij hoofd televisie bij René Stokvis Producties.