Nieuwe directeur voor De Pont

Martijn van Nieuwenhuyzen, tentoonstellingsmaker van het Stedelijk Museum in Amsterdam, wordt de nieuwe directeur van het museum De Pont in Tilburg. Hij volgt eind augustus Hendrik Driessen op, die aan de wieg van het museum stond en het de eerste dertig jaar leidde.

"Van Nieuwenhuyzen heeft grote museale ervaring, is een veelzijdig tentoonstellingsmaker en heeft een reputatie als scout van jong talent", verklaart De Pont de keuze. De nieuwe De Pont-baas was in 2005 ook curator van de Nederlandse inzending voor de internationale Biënnale van Venetië. Van 2000 tot 2003 werkte hij bij het Institute of Contemporary Arts in Londen.