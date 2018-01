Nieuwe directeur museum Het Valkhof

Hedwig Saam wordt per 1 maart de baas van het Museum Het Valkhof in Nijmegen. Ze is nu directeur van het Nationaal Militair Museum in Soesterberg en zwaaide eerder de scepter in het Museum voor Moderne Kunst en het Historisch Museum in Arnhem.

„Het Valkhof is een uniek museum dat verdient te floreren met de ambitie die het heeft om actuele en aansprekende verhalen te vertellen aan de hand van de eigen collecties en ontwikkelingen in de samenleving,” aldus Saam.

In Het Valkhof is veel rumoer geweest en het museum moet daar nog van bekomen. Het was tot 2013 met aansprekende exposities erg succesvol, maar daarop volgden zware bezuinigingen gecombineerd met organisatorische en financiële wanorde binnenshuis.

Interim-directeur Jan van Laarhoven stelde afgelopen jaar dat bijscholing van personeel, onderhoud aan het gebouw, een helderder collectie en meer geld nodig waren. Bezoekers waren het museum ook te braaf en onvoldoende sprankelend gaan vinden, werd vastgesteld.

„Met Saam halen we de inspirerende bestuurder in huis die Het Valkhof verder zal helpen in de belangrijke transitiefase waarin het museum zich bevindt,” aldus de Raad van Toezicht.