Nieuwe Decathlons Zuid-Holland van de baan

Sportwinkelketen Decathlon mag geen nieuwe vestigingen openen in Schiedam en Den Haag. Het Franse bedrijf wil megafilialen openen bij het stadion van ADO Den Haag en bij knooppunt Kethelplein in Schiedam, maar de provincie Zuid-Holland geeft daar opnieuw geen toestemming voor.

De zaak sleept zich al sinds 2014 voort. Decathlon wil dat de winkels veldjes krijgen, zodat klanten sporten en producten kunnen uitproberen. De gemeenten hadden al ingestemd met de komst van de winkels en hun bestemmingsplannen aangepast, maar de provincie stak er een stokje voor. De grote winkels zouden slecht zijn voor de middenstand in de binnensteden, en dat zou tot leegstand kunnen leiden. De Raad van State gaf Zuid-Holland eerder dit jaar opdracht om nog een keer naar de plannen te kijken. Dat is nu gebeurd, maar de mening van de provincie is niet veranderd.