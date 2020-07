Nieuwe datacenters weer beperkt welkom in Amsterdam

Nieuwe datacenters zijn weer welkom in Amsterdam, maar wel op beperkte schaal en onder strenge voorwaarden. Het stadsbestuur wil de komst van datacenters stevig in de hand houden, omdat die veel ruimte innemen en een groot beslag leggen op het elektriciteitsnet.

Daarom mogen er alleen datacenters bij komen op plekken waar al datacenters zijn, zoals in het kantorengebied Amstel III of in het kenniscomplex Science Park. Ook moeten ze voldoen aan strenge eisen op het gebied van energiegebruik en waterverbruik voor koeling. Zo moeten ze de restwarmte die vrijkomt gratis ter beschikking stellen om woningen mee te verwarmen.

Door toenemend gebruik van internet, bijvoorbeeld door de groei van het thuiswerken, is er steeds meer behoefte aan serverruimte. Die wordt verschaft door datacenters.

Vorig jaar besloten Amsterdam en buurgemeente Haarlemmermeer de vestiging van datacenters voorlopig stop te zetten om na te denken over de voorwaarden.