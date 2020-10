Nieuwe coronatests op korte termijn al ingezet

Breathomix, het bedrijf in Leiden dat een coronablaastest heeft ontwikkeld, heeft al duizenden aanvragen uit binnen- en buitenland gekregen. De blaastest wordt echter eerst in Nederland gebruikt. In november moet hij op de eerste locaties worden ingezet.

„De blaastest wordt op dit moment in de praktijk getest. De negatieve uitslag is nu al heel betrouwbaar”, aldus minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid donderdag. In november moet de test inzetbaar zijn, zegt hij. De Jonge gaf ook aan dat een andere nieuwe test, die door TNO is ontwikkeld, per direct kan worden ingezet in Amsterdam en daarna in de rest van het land. Het gaat om de zogeheten LAMP-test die binnen drie kwartier tot een uur een uitslag geeft. Eerder werd al bekend dat deze snelle coronatest net zo betrouwbaar is als de standaard gebruikte PCR-test.

Geert Groeneveld van het LUMC demonstreerde donderdag de werking van de blaastest van Breathomix. De test kijkt of de lucht die iemand uitademt de aanwezigheid van het coronavirus laat zien. Het apparaat geeft direct een uitslag. Daarmee kunnen mensen die niet zijn besmet meteen uit de teststraat gehaald worden.

„We hebben sinds gisteravond duizenden aanvragen gehad uit binnen- en buitenland”, vertelt bestuurslid van Breathomix Rianne de Vries. „Van horecabedrijven, maar ook bedrijven als sauna’s en van individuen.” Het bedrijf gaat nog niet op de verzoeken in. Eerst wordt samen met het ministerie en de GGD gekeken hoe de test in Nederland ingezet kan worden. „Er is testschaarste in Nederland, dus we gaan eerst voor onszelf zorgen”, verklaart De Vries.