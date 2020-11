Nieuwe coronagevallen voor het eerst gedaald

De afgelopen zeven dagen zijn 64.087 nieuwe gevallen van het coronavirus gemeld bij het RIVM, de eerste daling in twee maanden.

Vorige week meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 67.542 positieve tests. Dat komt neer op een afname van 5 procent.

„Vooral in de laatste dagen zagen we een lager aantal meldingen. Dat lijkt een effect van de maatregelen die eind september en medio oktober van kracht werden”, zegt het instituut.

Toch gaat de daling volgens het RIVM nog niet hard genoeg. Het zogeheten reproductiegetal, het cijfer dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt onder de bevolking, daalde afgelopen week iets tot 1,1. De overheid wil dat het reproductiegetal onder de 1 komt. Dan dooft de uitbraak langzaam uit. „Het aantal besmettelijke personen blijft hoog, met 166.000 personen deze week”, aldus het instituut. Het RIVM wijst er ook op dat er in de leeftijdsgroepen boven de 60 jaar nog geen daling te zien is.

Ook werd bekend dat het aantal sterfgevallen verder is opgelopen. In de afgelopen week zijn 435 sterfgevallen door corona gemeld. Vorige week meldde het instituut 329 corona-sterfgevallen en de week daarvoor 185.

De regio’s Amsterdam-Amstelland en Hollands-Midden lieten de grootste daling van het aantal nieuwe besmettingen zien. Vergeleken met de voorgaande week is het aantal meldingen met minstens 20 procent gedaald. De regio’s met het hoogste aantal meldingen per 100.000 inwoners zijn Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid en Midden- en West-Brabant. Deze regio’s hadden meer dan 500 meldingen per 100.000 inwoners.

In de afgelopen week zijn ruim 295.000 personen getest in teststraten van de GGD, ruim 26.500 minder dan in de week ervoor. De uitslag is bekend van 292.613 mensen. Van deze groep testten 48.495 positief. „Het percentage positieve testen is nog hoog (16,6 procent), maar daalt sinds juli 2020 voor het eerst in vergelijking met de voorgaande week”, aldus het RIVM.

Sterfgevallen

Het aantal gemelde coronabesmettingen is dinsdag verder gedaald ten opzicht van maandag, blijkt uit cijfers van het RIVM. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend kwamen er bij het instituut 7776 meldingen binnen van positieve tests. Op maandag waren dat er 8305. De meldingen nemen al een aantal dagen af. Vrijdag werden er nog 11.127 nieuwe gevallen gemeld.

Het aantal door Covid-19 veroorzaakte sterfgevallen nam het afgelopen etmaal met 113 toe. Dat betekent niet dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Deze informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven aan het RIVM. Maandag bedroeg dat aantal 29.

Meer opnames

Het totaalaantal in een ziekenhuis opgenomen coronapatiënten bedraagt dinsdag 2653, 108 meer dan maandag. Hiervan liggen er 2044 op een verpleegafdeling, 86 meer dan maandag. Op de ic liggen 609 patiënten, een stijging van 22.