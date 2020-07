Nieuwe coronacijfers na een paar lokale uitbraken

Voor de derde keer komt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met de wekelijkse coronacijfers. Rond 14.00 uur meldt het instituut hoeveel meldingen het in de afgelopen week heeft gekregen van sterfgevallen, ziekenhuisopnames en nieuwe besmettingen. Die informatie komt soms met vertraging binnen, dus onder de nieuwe meldingen kunnen oude gevallen zijn. Lange tijd bracht het instituut die informatie elke dag naar buiten, maar sinds begin juli komen die cijfers elke dinsdag.

In de afgelopen week zijn een paar lokale uitbraken van het coronavirus geweest. De GGD’en noemen dit clusters. Zo hebben meer dan twintig mensen het virus opgelopen rond een café in het Zuid-Hollandse Hillegom. Mensen die op 11 juli in dat café waren, moeten voorlopig binnenblijven. Onder de nieuwe patiënten zijn niet alleen cafébezoekers, maar ook mensen die door hen zijn aangestoken, bijvoorbeeld op het werk. Ook in het Zeeuwse Goes is een lokale uitbraak van het coronavirus, mogelijk door feesten bij mensen thuis. Daarom laten Goese verpleeghuizen voorlopig minder bezoekers toe.

Vorige week meldde het RIVM 8 sterfgevallen, 16 ziekenhuisopnames en 534 positieve tests. De week daarvoor meldde het instituut 19 sterfgevallen, 9 ziekenhuisopnames en 432 coronagevallen.