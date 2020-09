Nieuwe coronabesmetting bij nertsenbedrijf in Brabant

In de gemeente Gemert-Bakel is in een nertsenbedrijf een coronabesmetting vastgesteld. Dat maakte de burgemeester van de gemeente, Michiel van Veen, dinsdag bekend in een tweet.

„Laatste nertsenbedrijf in onze gemeente besmet. In 4 maanden tijd rigoureus einde van de houderij. 19 bedrijven, 217.000 m2 stallen leeg”, aldus Van Veen. Hij noemt de situatie een „drama” voor de ondernemers en het buitengebied.

Maandag meldde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ook een besmetting op een nertsenbedrijf in Venhorst (gemeente Boekel). Daar gaat het om een bedrijf met ongeveer 9000 moederdieren. Het ministerie liet weten dat het bedrijf zo snel mogelijk geruimd zou worden.

In totaal zijn nu 43 nertsenbedrijven in Nederland besmet geraakt. Er zijn in Nederland ongeveer 130 nertsenhouderijen, volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over 2019.

Vorige week vrijdag maakte het kabinet bekend een einde te maken aan de nertsenhouderij. Bedrijven moeten per maart volgend jaar stoppen. Het besluit kwam er na een nieuw advies van het OMT, een team deskundigen dat het kabinet adviseert in de bestrijding van het coronavirus.