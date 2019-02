Nieuwe commissarissen voor vliegveld Eelde

Oud-burgemeester Leendert Klaassen en oud-staatssecretaris Wilma Mansveld vormen de komende maanden de raad van commissarissen van Groningen Airport Eelde. Ze gaan op zoek naar andere kandidaten om de raad compleet te maken en verkennen hoe het noordelijke vliegveld meer kan samenwerken met andere luchthavens, vooral met de Schipholgroep.

Dat hebben de aandeelhouders, de provincies Groningen en Drenthe en drie gemeenten, maandag laten weten. Zittende commissarissen Frans Jaspers en Onno van den Brink treden per 1 maart terug.

Klaassen, die voorzitter wordt van de nieuwe raad van commissarissen, was burgemeester van meerdere Groningse gemeenten. Mansveld was gedeputeerde in Groningen en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Nu is ze directeur van de Veiligheidsregio Groningen.