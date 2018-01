Nieuwe cao voor openbaar vervoer

Werknemers in het openbaar vervoer krijgen alsnog een nieuwe cao. Vakbonden FNV en CNV zeggen afspraken te hebben gemaakt met de werkgevers in het openbaar vervoer over de aanpak van de werkdruk, loonsverhoging en een vaste baan voor duizend uitzendkrachten.

Volgens CNV zijn er ook concrete afspraken gemaakt over sociale roosters, zodat de werknemers werk en privé beter kunnen combineren. Ook is afgesproken dat er uiterlijk na tweeënhalf uur gelegenheid is om naar het toilet te gaan. De cao-perikelen leidden begin dit jaar tot een grote landelijke staking. In het hele land reden op 4 januari zo goed als geen bussen. Ook reden er minder regionale treinen.

De bonden wilden eigenlijk vanaf dinsdag estafettestakingen in het regionaal vervoer organiseren als de werkgevers de bonden niet tegemoet zouden komen. Donderdag besloten de bonden de stakingen uit te stellen omdat ze een goede uitkomst van de gesprekken met werkgevers al verwachtten.

In de komende drie jaar krijgen de medewerkers in totaal een loonsverhoging van 8,3 procent. In de nieuwe cao geldt eveneens voor de komende drie jaar een baangarantie voor alle buschauffeurs, treinmachinisten, monteurs en toezichthoudend personeel, stelt CNV. Verder komt er een gezamenlijk onderzoek van werkgevers en vakorganisaties naar de mogelijkheid om de bestaande ouderenregeling te verbeteren, aldus FNV.

In het streekvervoer werken ongeveer 12.000 mensen. De komende tijd kunnen de vakbondsleden stemmen over de gemaakte afspraken.