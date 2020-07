Nieuwe burgemeester van Den Haag begint aan zijn werk

Jan van Zanen is vanaf woensdag officieel burgemeester van Den Haag. In een speciale raadsvergadering legt hij de eed af. De VVD’er was de afgelopen jaren burgervader in Utrecht.

Van Zanen is in Den Haag de opvolger van partijgenote Pauline Krikke. Die stapte vorig jaar op na een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de aanpak van vreugdevuren. Sinds het vertrek van Krikke nam oud-minister Johan Remkes waar in de hofstad. Van Zanen moet de rust terugbrengen in de Haagse lokale politiek na de onrust van de afgelopen jaren. Zo worden twee oud-wethouders, onder wie de fractievoorzitter van de grootste partij in de raad, verdacht van corruptie. Van vertrouwelijke gesprekken over de voordracht van Remkes als waarnemer lekten geluidsopnames uit.

De buitengewone raadsvergadering begint om 19.00 uur en is in de hal van het Haagse stadhuis. De gemeenteraad kan voorlopig niet terecht in de eigen raadszaal. Die is te klein om alle raadsleden en wethouders op 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Van Zanen was sinds 2014 burgemeester van Utrecht, de stad waar hij ook wethouder en gemeenteraadslid was. In januari was hij nog herbenoemd voor een nieuwe termijn van zes jaar. Hij stelde zichzelf er steevast voor met de woorden „ik ben Jan en ik werk bij de gemeente”. In Utrecht kreeg Van Zanen onder meer te maken met de tramaanslag, waarbij vier mensen werden doodgeschoten. Eerder was Van Zanen onder meer burgemeester van Amstelveen en partijvoorzitter van de VVD.