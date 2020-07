Nieuwe burgemeester (SGP) Urk: Visserij zit me in de genen

De 39-jarige SGP-wethouder Cees van den Bos uit Bruinisse wordt de nieuwe burgemeester van Urk. „Visserij zit me in de genen. Toen ik jong was, voer ik met bootjes door de haven.”

Waarom wilt u burgemeester van Urk worden?

Van den Bos, wethouder in de gemeente Schouwen-Duiveland, donderdagavond: „Ik ben geboren en getogen in het Zeeuwse vissersdorp Bruinisse. Toen ik jong was, voer ik met bootjes door de haven. Ik heb vrienden die in de visserij werken. Familie is actief in verwante sectoren, zoals de machinebouw. De overlap in mentaliteit tussen beide vissersdorpen spreekt me aan. Verder: Ik ben niet iemand die alleen maar op de winkel wil passen. Op Urk is echt wat te doen. Denk aan de ontwikkelingen in de visserij, zoals de brexit. Ik wil 300 procent voor de Urker gemeenschap gaan.”

Bent u wel eens in Urk geweest?

„Vroeger op vakantie kwamen we er wel eens. Allerlei vlaggetjes, rode en zwarte kleuren van klederdracht. Ik herinner me het vissersmonument met platen met al die namen van omgekomen vissers. Indrukwekkend.”

Visserij is de kurk van Urk. Wat hebt u met visserij?

„Als wethouder in Schouwen-Duiveland heb ik me al ingezet voor visserij. Visserij zit me in de genen. Ik wil me hard maken voor die mooie sector en die toekomst geven. Tegelijk moet de visserij ook meebewegen met maatschappelijke trends, zoals rond duurzaamheid.”

In het kinderrijke Urk veroorzaken sommige jongeren problemen, bijvoorbeeld in zuipketen. Hoe kijkt u daar tegenaan?

„Allereerst wil ik zeggen: jeugdproblemen spelen niet alleen op Urk. Die doen zich elders ook voor. Verder vind ik het belangrijk om te weten wat er precies achter gedrag van jongeren zit. Daarover wil ik het gesprek aangaan. En verder geldt dat afgesproken regels regels zijn. En dan moet je daarin ook streng zijn.”

Van den Bos is vader van zes kinderen en aangesloten bij de gereformeerde gemeente in Nederland.

Urkers zijn een tikje vrijgevochten, zei de vorige burgemeester Van Maaren. Kunt u daar mee omgaan?

„In Bruinisse heerst dezelfde mentaliteit. Ik heb geleerd er mee om te gaan. Soms moet je direct zijn. En achter directe uitspraken zit vaak een verhaal. Daarin ben ik geïnteresseerd.”

Urk is een bolwerk van SGP’ers. U bent de eerste burgemeester van SGP-huize.

„Volgens mij wel ja, ik keek op Wikipedia. Ik vind het prima dat in Urk veel SGP’ers wonen, maar ik ben burgemeester voor iedereen. Voor orthodoxen en vrijzinnigen. Ik had ook burgemeester in een rood bolwerk kunnen zijn. Ik wil iedereen steunen in lief en leed.”

Hoe zou u zichzelf omschrijven?

„Ik ben een man met humor en recht door zee. Ik weet waar ik over praat en ben geïnteresseerd in mensen. Maar het is niet allemaal hosanna. Ik ben een tikje ongeduldig.”

Wat zijn uw hobby’s?

„Ik doe aan langeafstandswandelen. Bijvoorbeeld trajecten van 20 tot 25 kilometer lopen op het Pieterpad, samen met mijn vrouw. Als de kinderen zich er later voor interesseren, gaan ze ook mee. Verder houd ik enorm van klassieke muziek. Ik luister bijvoorbeeld naar het Requiem van Brahms of Paulus van Mendelssohn.”