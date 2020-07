Nieuwe biomassacentrale AEB volop in bedrijf

De nieuwe biomassacentrale van de Amsterdamse afvalverbrander AEB draait vrijwel op volle toeren. Vanaf deze woensdag levert de centrale de eerste warmte aan het stadswarmtenetwerk van de hoofdstad. De centrale moet zorgen dat 30.000 huishoudens warm kunnen douchen en hun huis kunnen verwarmen.

De biomassacentrale zet per jaar tot 100.000 ton laagwaardig snoei- en afvalhout om naar duurzame energie voor Amsterdam. Het gaat om hout dat niet geschikt is voor hoogwaardige toepassingen zoals papierproductie of houtverwerking. De takken, twijgen, kleine spaanders en zaagselresten zijn afkomstig van landschapsbeheer en houtbewerkers binnen de Nederlandse landsgrenzen, aldus AEB.

Over een paar dagen draait de bio-energiecentrale 24 uur per dag, waarbij vanaf september ook elektriciteit wordt opgewekt. Die wordt geleverd aan het Nederlandse elektriciteitsnetwerk.

Overigens staat de centrale, die voor ruim 60 miljoen euro werd gebouwd, te koop. AEB wil zich weer gaan focussen op „onze kerntaak: verbranden van niet-recyclebaar afval en het terugwinnen van warmte”, zei een woordvoerder van AEB onlangs. Het bedrijf als geheel, waar Amsterdam de enige aandeelhouder van is, staat ook in de etalage.