Nieuwe bewindsman: rust bij Belastingdienst

Bij de Belastingdienst, die met een problematische reorganisatie kampt, is rust nodig. Dat vindt de nieuwe staatssecretaris van Financiën, Menno Snel (D66), die dinsdag op gesprek was bij premier Rutte.

„De Belastingdienst heeft natuurlijk veel meegemaakt en heeft ook wel behoefte aan rust”, aldus Snel, die de fiscus onder zijn hoede gaat nemen. Hij volgt VVD’er Eric Wiebes op, die herhaaldelijk zijn tanden stukbeet op de moeizame vernieuwing.

„Het is duidelijk dat er nog steeds werk te doen is. Op dit moment is duidelijk dat niet alles goed gaat” bij de fiscus, erkende Snel dinsdag. „Ik ga graag met hen samen op zoek naar een oplossing voor de problemen die er op dit moment zijn.” Er gaat ook een heleboel goed bij de Belastingdienst, wilde hij nog wel benadrukken.

De Tweede Kamer houdt woensdag op de valreep nog een debat met Snels voorganger Wiebes over de fiscus.