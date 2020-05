Nieuwe bestuurders in Noord-Brabant

CDA, Forum voor Democratie, VVD en Lokaal Brabant presenteren donderdagmiddag het het nieuwe college van gedeputeerde staten in Noord-Brabant en het coalitieakkoord. Het college gaat zeven bestuurders tellen; twee FvD’ers, twee VVD’ers, twee CDA’ers en een van Lokaal Brabant.

Erik Ronnes (CDA), nu nog lid van de Tweede Kamer, wordt als gedeputeerde verantwoordelijk voor ruimte en wonen. De gedeputeerden van FvD zijn de huidige voorzitter van de Statenfractie Eric de Bie en Peter Smit, oud-wethouder van Oisterwijk. De installatie is tijdens de Statenvergadering van 15 mei.

De vorige coalitie sneuvelde door ruzie over het stikstofbeleid. Verdere samenwerking tussen de coalitiepartijen CDA, VVD, D66, GroenLinks en PvdA bleek niet meer mogelijk. Het CDA levert straks in de persoon van Elies Lemkes de gedeputeerde voor zowel landbouw als natuur, de twee beleidsvelden waarmee het stikstofvraagstuk het meest samenvalt. Het is de meest opvallende wijziging in de portefeuilleverdeling. In de vorige coalitie waren landbouw en natuur bij verschillende gedeputeerden ondergebracht. Lemkes is oud-directeur van de landbouworganisatie ZLTO.