Nieuwe bekentenis over fatale overval Gees

Een van de verdachten van de woningoverval in het Drentse Gees, waarbij in juni 2016 de 69-jarige bewoner om het leven kwam, heeft tijdens het hoger beroep bij het gerechtshof in Leeuwarden een bekentenis afgelegd. De 28-jarige Belg Anouar K. zegt dat hij tijdens de overval het slachtoffer heeft bedreigd met een wapen en hem heeft vastgebonden.

Medeverdachte Yero V. heeft tijdens de rechtszaak vorig jaar in Assen al een bekentenis afgelegd, maar hij heeft nooit iets over zijn medeverdachten willen zeggen. K. doet dat wel. Hij zegt dat medeverdachte Abdelhak B. uit Amsterdam de leiding had en het slachtoffer ernstig mishandelde. Hij zou de initiator van de overval zijn geweest en hebben beweerd dat er een paar ton te halen viel in de woning in Gees.

B. (30) ontkent tot op de dag van vandaag dat hij betrokken is bij deze overval. Hij en K. werden door de rechtbank in Assen vorig jaar veroordeeld tot 12 jaar cel. V. kreeg 6 jaar en een vierde verdachte ging door fouten van justitie vrijuit. De opgelegde celstraffen vielen door die fouten ook aanzienlijk lager uit dan geëist. De rechtbank zei in het vonnis dat zij door het Openbaar Ministerie was misleid.

Anouar K. bekent nu, naar eigen zeggen uit mededogen met de weduwe van het slachtoffer. Zij is vorige week als getuige gehoord en dat emotionele verhoor greep K. erg aan. „Het was alsof ik mijn moeder zag zitten. Ik schaam me heel diep.” De vrouw werd zelf ook slachtoffer van de overval en raakte gewond. K. zweeg de afgelopen jaren uit angst voor B., verklaarde hij.

De bekentenis kwam als een verrassing voor iedereen in de rechtszaal, zelfs voor zijn eigen advocaat. De nabestaanden van het slachtoffer reageerden emotioneel.

Het Openbaar Ministerie formuleert op 26 juni de strafeisen.