Nieuwe baas voor Panorama Mesdag

Minke Schat wordt 1 april directeur van het Panorama Mesdag in Den Haag. Ze is nu nog hoofd publiekszaken & commerciële zaken bij Museum De Lakenhal in Leiden. Daarvoor werkte zij onder meer voor het Concertgebouw, het Groninger Museum en Buma Cultuur.

Het Panorama Mesdag omvat een cilindervormig panoramaschilderij van 14 bij 120 meter. Het schilderij van de Noordzee, de duinen, Den Haag en Scheveningen werd in 1881 geschilderd door Hendrik Willem Mesdag, met assistentie van enkele anderen.

Het is een goed bezocht museum. In 2015 bijvoorbeeld kwamen er bijna 183.000 mensen kijken. Jaarlijks zijn er verschillende tijdelijke exposities.