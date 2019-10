Nieuwe baan voor medewerkers Hemwegcentrale

Bijna alle medewerkers van de kolencentrale aan de Hemweg in Amsterdam, die per 1 januari dichtgaat, hebben een andere baan. De personeelsleden kunnen terecht op andere plekken bij energiemaatschappij Vattenfall (voorheen Nuon). Voor twaalf mensen die specifiek kolengerelateerd werk doen, wordt nog gekeken naar een nieuwe functie.

Vattenfall zei donderdag er vertrouwen in te hebben dat ook voor hen een plek binnen het bedrijf in de regio wordt gevonden, bijvoorbeeld in Diemen en Velsen. Bij de kolencentrale werken zo’n tweehonderd mensen, onder wie zeventig tijdelijke krachten. Alexander van Ofwegen, directeur Warmte & Productie bij Vattenfall Nederland, is trots „dat onze mensen, terwijl zij flink onder vuur kwamen te liggen, elke dag opnieuw met enorme inzet en betrokkenheid de centrale draaiende hebben gehouden”.

De kolencentrale gaat vervroegd dicht, na een besluit van het kabinet eerder dit jaar dat hiermee de uitstoot van CO2 sneller wil terugdringen. Aanvankelijk zou de Hemwegcentrale eind 2024 de deuren sluiten.

Volgens Van Ofwegen wordt de functie van de kolencentrale vervangen door wind- en zonne-energie van bijvoorbeeld windpark Hollandse Kust Zuid. Hij ziet ook een rol voor gascentrales in het land, voor het geval er niet voldoende wind of zon is. „Daarvoor zijn er in Nederland voldoende, relatief nieuwe gascentrales beschikbaar, die in de toekomst zelfs op groene waterstof CO2-vrije stroom kunnen produceren.”

Het terrein aan de Hemweg wordt na de ontmanteling van de centrale een plek voor productie, doorvoer en tijdelijke opslag van fossielvrije elektriciteit en warmte. Het gaat om alternatieve brandstoffen als groene waterstof en synthetische kerosine, wat kan worden gebruikt voor de luchtvaart.