Nieuwe auto’s steeds populairder bij dieven

In de eerste helft van dit jaar zijn in Nederland 3606 personenauto’s gestolen. Het zijn er in totaal iets minder in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Toen het nog ging om een aantal van 3642, blijkt uit cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). Vooral nieuwe auto’s zijn in trek.

Met name auto’s van nog geen drie jaar oud zijn populair onder dieven. In een jaar tijd zijn er 12 procent meer van deze voertuigen gestolen. De Volkswagen-modellen Golf en Polo blijven de meest gewilde auto’s.

„De diefstaltoename van jonge voertuigen toont de georganiseerdheid van de autodieven”, zegt Hendrik Steller, manager van het LIV. „Daarom blijft de aandacht voor preventie en intensieve samenwerking bij de opsporing essentieel.” Iets meer dan 36 procent van alle gestolen auto’s werd in het eerste halfjaar van 2019 binnen één dag teruggevonden.

Het aantal diefstallen van andere voertuigen is eveneens licht gedaald. Alleen brom- en snorfietsen werden vaker weggenomen. In die categorie is er een toename van 12,8 procent.