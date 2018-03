Nieuwe ‘Astrid-tapes’ niet afgespeeld

Het Openbaar Ministerie (OM) mag de twee fragmenten van de nieuwe geluidsopnamen die Astrid Holleeder onlangs overhandigde, vrijdagmiddag niet laten horen in de rechtszaal. Dit heeft de rechtbank bepaald. Ook worden Astrid Holleeder geen vragen over de nieuwe opnamen of de uitwerking daarvan gesteld.

In een korte toelichting zei de rechtbank dat „het verdedigingsbelang in dit geval voor het verrassingselement gaat”. Vorige week werd bekend dat Astrid Holleeder onlangs zestien nieuwe, stiekem gemaakte opnamen inleverde van gesprekken met haar broer Willem. De inhoud ervan is nog onbekend bij zowel de rechtbank als de verdediging en Holleeder zelf.

De verdediging van Holleeder rondde het inleidende getuigenverhoor van Astrid Holleeder vrijdag kort voor de lunchpauze af. Vrijdagmiddag is het de beurt aan de beide aanklagers om haar vragen te stellen.