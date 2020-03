Nieuwe asielzoekers voorlopig opgevangen in kazerne in Groningen

Asielzoekers die de komende tijd in Nederland aankomen, worden ondergebracht in een Groningse kazerne. Ze kunnen niet terecht in de gewone asielzoekerscentra omdat die wegens de opmars van het coronavirus hun deuren zoveel mogelijk gesloten houden. De asielprocedure ligt stil.

Nieuwe asielzoekers worden opgevangen in de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp, schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol aan de Tweede Kamer. Die is ter beschikking gesteld door Defensie en de afgelopen dagen klaargemaakt voor hun komst.