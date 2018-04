Nieuwe arrestatie voor gewelddadige overval

Een 32-jarige man uit Breda is opgepakt voor een gewelddadige overval op een bejaarde vrouw in haar woning in Bladel in september vorig jaar. Zijn precieze betrokkenheid is nog niet duidelijk. Hij zat al vast in de gevangenis in Vught voor een andere zaak. Toen hij werd vrijgelaten, werd hij meteen weer gearresteerd.

Vorige week was een 24-jarige man uit Breda opgepakt, omdat hij de overval zou hebben gepleegd. Een andere vermoedelijke overvaller, een 25-jarige man, werd in januari dood gevonden in een flat in Breda. Hij bleek te zijn vermoord.

Het slachtoffer van de overval is een toen 78-jarige vrouw. Zij werd zwaar toegetakeld en raakte ernstig gewond. Enkele maanden eerder had de vrouw veel geld opgenomen bij een bank. Mogelijk is er een verband met vergelijkbare overvallen in Roosendaal, Venlo en Zundert. Die berovingen vonden plaats nadat een medewerker van de Rabobank overvallers had getipt dat klanten veel geld hadden opgenomen.