Nieuwe advocaat voor Holleeder

Willem Holleeder heeft een nieuwe advocaat. Desiree de Jonge neemt de verdediging over van haar kantoorgenoot Robert Malewicz. Zijn andere advocaat, Sander Jansen blijft wel. De wissel gebeurt in goed overleg, laat het advocatenkantoor weten.

Woensdag is de tweede, niet-inhoudelijke zitting in het hoger beroep van ‘de Neus’. Het is de verwachting dat de zaak volgend jaar inhoudelijk wordt behandeld. Eerder dit jaar werd hij veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

Het is volgens de advocaten „vrijwel zeker” dat er na het hoger beroep ook nog een cassatieprocedure zal komen. „De ervaring heeft geleerd dat het in zaken zo omvangrijk als deze wenselijk is dat al in deze fase kennis wordt genomen van alles dat er bij het hof gebeurt, en dat bij de verweren die worden gevoerd en verzoeken die worden gedaan al aandacht wordt besteed aan de vereisten van zo’n cassatieprocedure.”

De 61-jarige Holleeder kreeg een levenslange celstraf voor zijn sturende rol in een reeks criminele afrekeningen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de moorden op Cor van Hout (2003), Willem Endstra (2004), Kees Houtman (2005), John Mieremet (2005) en Thomas van der Bijl (2006). Ook de gewelddadige dood van Robert ter Haak, omgekomen in dezelfde kogelregen die Van Hout fataal werd, en een poging tot moord op John Mieremet in 2002 werden op Holleeders conto geschreven.