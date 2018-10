Nieuwe actie voor rookvrije kinderomgeving

De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds, verenigd in de Alliantie Nederland Rookvrij, willen dat meer plekken waar veel kinderen komen rookvrij worden. Ze denken dan aan onder meer speeltuinen, dierentuinen en zwembaden. Ze zetten er een nieuwe actie voor op, want kinderen „moeten worden beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken”.

Ze zijn blij dat er 550 sportclubs rookvrij zijn, maar dat is ze dus lang niet genoeg. „Iedereen kan vanaf maandag ook daadwerkelijk zelf actie ondernemen: via het nieuwe online platform rookvrij.nl . Met een druk op de knop laat je weten welke speelplekken, sportvelden en schoolpleinen in jouw buurt rookvrij zouden moeten worden”, zeggen ze.

„Met deze online-handtekeningenactie kun je dus ook zelf een begin maken met het beschermen van kinderen tegen de schadelijke gevolgen van tabaksrook en voorkomen dat kinderen beginnen met roken. Want helaas geldt: zien roken, doet roken”, aldus het strijdlustige gezelschap.

Zeker acht van de tien Nederlanders willen dat plekken waar kinderen sporten, spelen en naar school gaan rookvrij worden, blijkt volgens de initiatiefnemers uit recent onderzoek uitgevoerd door Kantar Public in opdracht van KWF Kankerbestrijding. Toch woonden in 2014 nog zo’n 100.000 kinderen tot vier jaar jaar in een huis waar werd gerookt.