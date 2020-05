Nieuwe aanhoudingen in drugsonderzoek op darkweb

De politie heeft drie aanhoudingen verricht in een onderzoek naar de handel in drugs via het darkweb. Een 33-jarige man uit Rotterdam en een vader en zoon (59 en 30 jaar) uit Spijkenisse zitten vast, maakte het Openbaar Ministerie dinsdag bekend. De mannen uit Spijkenisse runden een bedrijf in Barendrecht waar ruim 400.000 xtc-pillen lagen opgeslagen.

In februari waren in samenwerking met de Duitse justitie al een 40-jarige man uit Voorburg en een 38-jarige man uit Pijnacker opgepakt. De man uit Voorburg zou de verkoop op het darkweb hebben georganiseerd, zijn kompaan uit Pijnacker deed de pakketjes in Duitsland op de post. Ze zouden zeker 1300 drugspakketten hebben verstuurd, zoals amfetamine, XTC, cocaïne, hasj en ketamine.

Justitie verdenkt de 33-jarige Rotterdammer ervan dat hij de drugs leverde aan de man uit Pijnacker. Hij is op 22 april aangehouden. Bij doorzoekingen vond de politie een groot geldbedrag en goederen die bestemd waren voor de productie van drugs. Daarna is nog een inval gedaan bij het bedrijf in Barendrecht, dat gerund werd door de vader en zoon uit Spijkenisse. Naast de 400.000 xtc-pillen ontdekte de politie dat het bedrijf ketels vervaardigde voor de productie van drugs. In de bedrijfshal bleek nog recent op grote schaal drugs te zijn geproduceerd.