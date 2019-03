Nieuwe aanhouding om schietpartij Utrecht

De politie heeft dinsdag opnieuw iemand aangehouden wegens de schietpartij maandag op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Het is een 40-jarige man uit Utrecht. Twee mannen van 23 en 27 jaar die eerder werden aangehouden, zijn vrijgelaten. Er is niet vastgesteld dat ze betrokken zijn bij deze gebeurtenis, meldt het Openbaar Ministerie.

De rol van de 40-jarige aangehouden man wordt onderzocht, aldus het OM.

De 37-jarige hoofdverdachte zit nog vast.

Utrecht herpakt zich na schietdrama

Bier drinkende Gökmen T. liep in 2013 in woonwijk te schieten