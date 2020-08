Nieuwe aanhouding na fatale steekpartij Scheveningen

Er is opnieuw iemand opgepakt in verband met een fatale steekpartij in Scheveningen vorige week maandag. Het gaat om een 17-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van opruiing en openlijk geweld. Het slachtoffer was een 19-jarige Rotterdammer.

Twee eerder opgepakte verdachten, 20-jarige Amsterdammers, blijven de komende negentig dagen in de cel. Hun voorarrest is verlengd. Ze worden verdacht van doodslag.

De steekpartij heeft mogelijk te maken met een ruzie tussen rivaliserende drillrap-groepen. Drillrap is een uit Amerika overgewaaide hiphopstroming waarin onder meer geweld wordt verheerlijkt. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de toedracht en sluit meer aanhoudingen niet uit.