Nieuwe aanhouding in onderzoek bende Taghi

De politie heeft dinsdag een 33-jarige man uit Utrecht aangehouden in het zogeheten Marengo-onderzoek, dat is gericht op een reeks liquidaties en pogingen daartoe in de onderwereld. Hoofdverdachte in het onderzoek is de voortvluchtige Ridouan Taghi. De man is vrijdag door de rechter-commissaris voor twee weken in bewaring gesteld.

De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de voorbereiding van een aanslag met een bazooka of handgranaten op een spyshop in Nieuwegein in 2015, aldus het Openbaar Ministerie. Een medewerker van deze spyshop werd op 9 september 2015 geliquideerd.

De opdracht voor deze liquidatie en de aanslag op de spyshop zijn vermoedelijk gegeven door Taghi, zegt het OM.

De Utrechter wordt ook verdacht van deelname aan de criminele organisatie van Taghi.