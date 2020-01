Nieuwbouw voor scholen Ederveen gestart

De reformatorische Calvijnschool en de hervormde Julianaschool in Ederveen kunnen, als alles volgens plan verloopt, in augustus volgend jaar een nieuw scholencomplex aan de Schoolstraat in gebruik nemen. De scholen kampen al jaren met huisvestingsproblemen.

Bestuurders van beide scholen, Henk Jonker van de Julianaschool en Reinald van Ommeren van de Calvijnschool, wethouder Leon Meijer, de aannemer en de installateur ondertekenden donderdagmiddag de aanneemovereenkomst.

Bij het complex komt een gymzaal, die behalve voor het gymonderwijs voor de 220 leerlingen van de Julianaschool en de 465 leerlingen van de Calvijnschool zal worden gebruikt door sportverenigingen in Ederveen en omgeving.

Het gedeelte van de Calvijnschool krijgt ook ruimten voor paramedische functies voor de zorg aan een aantal leerlingen op deze school. Beide scholen hebben een eigen speelterrein en buitenruimte voor hun leerlingen.

De bestaande gymzaal en een groot deel van de Julianaschool worden binnenkort gesloopt. Daarna wordt de nieuwbouw gerealiseerd. Na oplevering daarvan gaat het restant van de Julianaschool tegen de vlakte.

Alle leerlingen van de Julianaschool en een deel van de kinderen van de Calvijnschool krijgen les in noodlokalen. De Calvijnschool is nog wel in gebruik.

De oude Julianaschool dateert van 1960 en is volgens de beleidsnormen al ruim anderhalf keer afgeschreven. De Calvijnschool, tien jaar later gebouwd, is ook aan vervanging toe. Door groei van de school zijn de leerlingen bovendien verdeeld over diverse locaties. Aanvankelijk stond nieuwbouw voor 2023 in het gemeentelijke onderwijshuisvestingsplan. De Edese gemeenteraad heeft dat naar voren gehaald.