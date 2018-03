Nieuwbouw scholen Ederveen drie jaar eerder

De reformatorische Calvijnschool en de hervormde Julianaschool in Ederveen krijgen drie jaar eerder een nieuw scholencomplex dan in het gemeentelijke onderwijshuisvestingsplan stond aangegeven.

De gemeenteraad van Ede besloot vanavond dat de bestaande schoolgebouwen in Ederveen in 2020 worden vervangen. Voorwaarde is wel dat de twee schoolbesturen voor het vervroegde bouwen gezamenlijk een vergoeding van 110.000 euro op tafel leggen.

In het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs stond de nieuwbouw voor de Calvijnschool genoteerd voor 2023, de nieuwbouw voor de Julianaschool voor 2023/2024.

Met het besluit van de gemeenteraad komt een einde aan een slepende kwestie. De twee scholen zijn al ruim tien jaar met de gemeente in gesprek over een passende oplossing voor hun forse huisvestingsproblemen.

Het gebouw van de Julianaschool dateert van 1960 en is derhalve volgens de beleidsnormen al anderhalf keer afgeschreven. Het gebouw van de Calvijnschool is tien jaar later gebouwd en ook ruim aan vervanging toe.

Daarbij komt dat de Calvijnschool door de groei van het leerlingenaantal kampt met ruimtegebrek. De 465 leerlingen zijn verdeeld over vijf locaties in Ederveen. Ze krijgen onder meer onderwijs in leegstaande lokalen van de Julianaschool en een oude kantine van de plaatselijke tennisvereniging.

De gemeenteraad besloot begin vorig jaar unaniem dat gezamenlijke en gelijktijdige vervangende nieuwbouw voor de twee scholen al in 2019 zou plaatshebben. Daaraan was wel de conditie verbonden dat beide schoolverenigingen financieel zouden bijdragen. De gemeente kon het daarover vorig jaar niet eens worden met de schoolbesturen, waardoor de nieuwbouw weer naar 2023 en2024 werd verschoven.

Vorige maand sprak de gemeenteraad opnieuw over het huisvestingsplan. Daarbij diende de SGP, met steun van de ChristenUnie, een wijzigingsvoorstel in om de nieuwbouw toch voor het begin van het schooljaar 2020-2021 te realiseren. Onderwijswethouder Weijland wilde dat niet zonder nader overleg met de schoolbesturen toezeggen. Het definitieve besluit werd daarom uitgesteld. De afgelopen maand kon Weijland wel tot overeenstemming met de scholen komen, zodat hij vanavond met vervroegd bouwen instemde. Ook de gemeenteraad ging ermee akkoord.