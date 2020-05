Nieuwbouw Kampen „bedreigt stadsfront”

Precies op de grens van het beschermde stadsgezicht van Kampen moeten een nieuw appartementencomplex en erachter drie woontorens verrijzen. Inwoners vrezen verlies van cultuurhistorie en zien een „vernietiging van het stadsfront.”

Net voorbij de Buitenhaven loopt de Veerweg richting de IJssel. Op de hoek waar decennia terug het veer naar het Kampereiland vertrok, staan drie woningen die in de jaren twintig van de vorige eeuw zijn gebouwd als onderdeel van scheepswerf Schepman. Erachter ligt de rivier, waar naast een al gebouwde woontoren nog drie iets lagere torens komen. De drie woningen die plat gaan, liggen letterlijk op de grens van het beschermd stadsgezicht zoals deze in 1975 is getrokken.

Eize Koenen, voormalige directeur van de Christelijke Academie voor de Beeldende Kunsten in Kampen, hekelt de „Legoblok-architectuur” uit de plannen. Hij noemt de ingreep een „verwoesting van Kampen.” „Deze stad heeft een profiel langs de rivier waar een aantal gebouwen erboven uit steekt. De Buiten- en Bovenkerk staan als een soort wachters aan weerskanten van de stad en zijn beeldbepalend voor het middeleeuwse karakter.”

Dat stadsfront wordt volgens Koenen straks verlengd met drie torens die de aandacht op zich vestigen. „Dit is een volkomen zelfstandige, andersoortige architectuur. Dit hoort eerder thuis in de Kop van Zuid in Rotterdam.”

Over de bouw van de torens wordt al jaren gesproken. Na de bouw van de eerste woontoren gingen de plannen voor jaren in de ijskast.

Historische bril

Tegenover de kritiek tegen de hernieuwde plannen staat de grote belangstelling. Zo’n 450 mensen hebben al aangegeven interesse te hebben in een van de 45 appartementen met uitzicht op de IJssel, zegt Tjerk Prinsse, manager projectontwikkeling bij Mateboer. „Over een maand willen we de eerste appartementen verkopen. We hopen dit jaar nog te starten met de bouw.”

De torens worden circa 25 meter hoog. „De kritiek is er vooral vanuit een historische bril. Wij zien het als een aanwinst voor Kampen.”

Waar de oud-academiedirecteur zijn pijlen richt op de woontorens, ageert bewoner van de Veerweg Henk-Jan van Ommen vooral tegen de sloop van de drie pandjes in zijn straat. Sommige bewoners zijn overrompeld door de plannen, zegt hij. „Dit is industrieel erfgoed. Van wat er vroeger stond, is vrijwel niets overgebleven.” Hij doelt op de lange geschiedenis van scheepsbouw en visserij in dit deel van de stad. „Zo’n appartementencomplex doet daar geen recht aan. Die woontorens, dat lijkt een gelopen race, maar de sloop hier is tamelijk nieuw.”

Wensen van buurt

Van Ommen mobiliseert bewoners om zich te verzetten tegen de plannen. Maar bij elkaar komen is lastig vanwege de coronamaatregelen. „En van de gemeente krijgen we geen reactie op onze vragen.”

Volgens Prinsse is rekening gehouden met de wensen van de buurt. Na kritiek is het plan van twaalf naar tien appartementen teruggebracht. „Het pand wordt niet hoger dan wat er nu staat en ziet er compacter uit.” De welstandscommissie is al akkoord en het gemeentebestuur stemde in april vorig jaar al in, blijkt uit stukken.

Het plangebied ligt dan wel net buiten het beschermde stadsgezicht, toch nam de gemeente eind 2012 een gebiedsvisie aan waarin staat dat bij sloop rond de Buitenhaven nieuwe gebouwen qua maat en schaal moeten aansluiten op de omgeving en op de binnenstad. Dat is wat het appartementengebouw betreft ook het geval, reageert de gemeente. De geplande torens passen juist bij de al jaren geleden gebouwde woontoren. Over beide projecten hoeft de gemeenteraad zich wat het college betreft niet te buigen.