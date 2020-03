Nieuw windpark op Maasvlakte helpt ministerie aan groene stroom

Er komt een nieuw windpark op de Maasvlakte in Rotterdam. Rijkswaterstaat en Eneco tekenden woensdag de overeenkomst. Het park voorziet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 25 jaar lang volledig van duurzame elektriciteit.

Dit is het eerste windpark dat zonder subsidie wordt gebouwd. Dat is mogelijk omdat het Rijk zekerheid geeft door 25 jaar groene stroom af te nemen en de grote hoeveelheid wind op de Tweede Maasvlakte.

De verwachting is dat het windpark in 2023 gebruikt kan worden. Hiermee begint het ministerie zeven jaar eerder aan groene stroom dan verwacht. De opgewekte stroom die overblijft zal via Rijkswaterstaat beschikbaar komen voor andere organisaties van de Rijksoverheid.