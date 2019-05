Nieuw verhoor, vonnis ‘tattookillers’ later

De vier verdachten van de liquidatie van Onno Kuut in 2009 moeten nog maanden langer wachten op het oordeel van de rechtbank in Rotterdam. Vrijdag zou er vonnis worden gewezen tegen de zogenoemde ‘tattookillers’, maar in plaats daarvan besloot de rechtbank dat de verdediging en het Openbaar Ministerie (OM) aanvullende vragen mogen stellen aan vijf getuigen.

Tegen alle vier verdachten was in maart een levenslange gevangenisstraf geëist. De verdediging heeft voor allen vrijspraak gevraagd.

Volgens het OM heeft het viertal Kuut (30) gemarteld en met een mes omgebracht. Zij begroeven hem in de duinen van Hoek van Holland. De verdachten hebben geen opening van zaken gegeven. Kuut behoorde ook tot de ‘tattookillers’. De groep zou een professioneel opererend moordcommando zijn geweest. De groep dankt zijn sinistere naam aan de Chinese karakters die de leden op hun rug hebben laten tatoeëren en ‘wees daadkrachtig’ betekenen.

De aanleiding voor de aanvullende verhoren is niet duidelijk. In het najaar komt een nieuwe zitting en in theorie kan het OM een andere strafeis op tafel leggen als het dat nodig vindt.

Voor de uitspraak was vrijdag één van de verdachten komen opdagen.