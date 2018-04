Op luchthaven Schiphol is deze week een nieuw stiltecentrum geopend. Het centrum bestond al vele jaren, maar moest door verbouwingen de afgelopen jaren genoegen nemen met een noodvoorziening, schrijft De Gooi- en Eemlander.

Het Stiltecentrum of Meditation centre is bedoeld voor reizigers die willen bidden, mediteren of behoefte hebben aan stilte. Mensen van alle religies en levensovertuigingen zijn er welkom. Het centrum ontvangt naar eigen zeggen ruim 60.000 bezoekers per jaar.