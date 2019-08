Nieuw soort bij gespot in Nederland

In Nederland is een nieuwe bijensoort waargenomen, meldt Nature Today vrijdag. Het gaat om de Anthidium septemspinosum, die de zwartpootwolbij wordt genoemd. In totaal leven er nu 361 soorten bijen in Nederland.

De zwartpootwolbij, die op 30 juli in Ede voor het eerst werd gezien, is zwarter dan de gewone wolbij, die meer geel van kleur is. De insecten lijken veel op wespen. De zwartpootwolbij komt vooral voor in Zuid- en Midden-Europa.

Bijen zijn belangrijk. Volgens de Nederlandse Bijenhoudersvereniging zorgen ze voor de bestuiving van driekwart van de land- en tuinbouwgewassen in Nederland.