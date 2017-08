Nieuw schooljaar voor leerlingen regio Zuid

De scholen in Noord-Brabant, Limburg, Zeeland en een groot aantal Gelderse gemeenten gaan maandag weer open. Na een lange vakantie keren duizenden leerlingen uit de regio Zuid terug in de schoolbanken of nemen er voor het eerst plaats.

Het begin van het schooljaar betekent ook meer fietsende jeugd op straat. Veilig Verkeer Nederland houdt daarom elk jaar de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’. De organisatie moedigt automobilisten en andere weggebruikers aan rekening te houden met kinderen die na de zomervakantie weer naar school gaan. „ Ze moeten veilig naar school kunnen. Of ze nu zes of zestien jaar oud zijn”, luidt de boodschap van VVN.

Leerlingen in de regio Noord mogen nog een weekje vakantie vieren. Zij moeten maandag 4 september weer aan de slag.

De zomervakantie per regio wisselt elk jaar. Zo kunnen leerlingen uit één regio het ene jaar vroeg in het seizoen met vakantie, meestal vanaf week 28. In het volgende jaar hebben ze dan later vrij. De laatste regio heeft meestal vakantie tot en met week 35.