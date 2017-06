Nieuw schadeprotocol aardbevingen later

Hoewel het wel de bedoeling was, gaat een onafhankelijke commissie niet al op 1 juli schades aan Groningse huizen en andere gebouwen beoordelen. Groningse overheden en actiegroepen en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) hebben meer tijd nodig voor het nieuwe schadeprotocol, zo lieten ze vrijdag weten. Het was de planning dat een nieuw protocol op 1 juli zou ingaan.

Er zijn wel „goede stappen gezet en een nieuw schadeprotocol komt steeds dichterbij”. Maar: „Alle betrokkenen vinden dat er meer tijd nodig is om ervoor te zorgen dat er een goed en gedragen protocol kan worden vastgesteld.”

Eerder werd al afgesproken dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) niet meer betrokken is bij de afhandeling van schade die is veroorzaakt is door aardbevingen in de regio. De door het ministerie van Economische Zaken aangestelde coördinator voert de regie over de afwikkeling van de schades. De NAM, die met haar aardgaswinning de bevingen veroorzaakt, blijft wel aansprakelijk en moet betalen.

Volgens de coördinator wordt zo snel mogelijk gestart met de beoordeling van schademeldingen.