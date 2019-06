Nieuw regeringstoestel PH-GOV treedt aan

Een nieuw regeringstoestel treedt aan. De PH-GOV. Een grijze muis, vergeleken met de PH-KBX, z’n legendarische oranjegekleurde voorganger. Koning en kabinet kunnen bijna instappen.

Dinsdagochtend. De Boeing 737 Business Jet –grijze romp, blauwe staart, oranje wimpel– zet z’n wielen aan de grond op de Vliegbasis Woensdrecht. Langzaam taxiet het toestel naar het platform op de militaire basis in het westen van Noord-Brabant.

Het nieuwe regeringstoestel –89 miljoen euro netto, inclusief verkoop van de KBX– is nu officieel overgedragen aan Nederland. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de overheid opgenomen in het luchtvaartregister als eigenaar. Zo gaat dat.

De 737-700 BBJ (lengte 33,6 meter, spanwijdte 35,8 meter) komt niet zonder slag of stoot aanvliegen. Over de aanschaf is de nodige discussie vooraf gegaan. Den Haag vond een vliegtuig met een specifieke verwijzing naar het koningshuis iets te gortig. En de koning kon best iets minder vliegen, vonden critici.

Lange afstand

De grijs gespoten Boeing –oranje vleugeltip– vervangt de brandstofslurpende Fokker-70 als vervoermiddel van koning en kabinet voor de lange afstand. De PH-KBX –verwijzend naar kóningin Beatrix– maakt plaats voor de PH-GOV – wijzend op government (regering). De Boeing met een vliegbereik van 11.000 kilometer kan zonder tussenstop naar Aruba vliegen, om maar iets te noemen.

De gloednieuwe zakenjet uit de Boeingstal in Seattle, kan 26 passagiers vervoeren. KLM levert de crew en neemt het onderhoud voor haar rekening. Het vliegtuig sluit, anders dan de oude Fokker, naadloos aan op de KLM-vloot. Koning Willem-Alexander –fervent vlieger– is druk bezig z’n 737-brevet te halen.

GKN Fokker Techniek heeft het interieur omgebouwd tot een vip-kist met allure. Het bedrijf maakt de PH-GOV de komende weken geschikt voor de vliegoperatie door KLM. Begin augustus moet het toestel z’n eerste officiële vlucht maken.

Ronkend

„Fantastisch”, reageert GKN Fokker ronkend op het project. KLM toont zich „trots.” Fokkertopman John Pritchard noemt het „uniek” dat zijn bedrijf dit „hoog-specialistische werk” in Nederland kan doen. KLM-directeur operaties Rene de Groot belooft het toestel tot „een succes” te maken.

Het publiek kan zaterdag 6 juli op Woensdrecht kennismaken met de nieuwe aanwinst. En foto’s maken. Alleen van buiten. Via bezoekdephgov.nl aanmelden. Media mogen ook een kijkje binnen nemen. En misschien even in een luxe fauteuil zitten.