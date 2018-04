Nieuw protest tegen beleid Oostvaardersplassen

Bij de Oostvaardersplassen hebben zich aan het begin van de middag zo’n honderd mensen verzameld om te protesteren tegen het „uithongeren” van grote grazers in het gebied. In een toespraak zei een van de organisatoren, Bas Metzemaekers: „Dit crepeerbeleid heeft twintig jaar geduurd. Dit leed moet nu stoppen.”

De demonstranten zijn van plan met hun auto’s in colonne stapvoets over de snelweg A6 te rijden. Tevens zullen bloemen worden neergelegd voor de gestorven dieren. De demonstratie is aangemeld.

Bij het provinciehuis in Lelystad is een andere protestbijeenkomst. Verder zijn bij de Oostvaardersplassen ’s nachts tientallen kruizen en een doodskist geplaatst. Ze zijn na ontdekking verwijderd, aldus Staatsbosbeheer.

Er is veel kritiek over hoe wordt omgegaan met de herten, konikpaarden en heckrunderen in het gebied. In de winter gaan er veel dieren dood omdat ze niet mogen worden bijgevoerd. Vanwege de onrust besloot de provincie Flevoland toch bij te voeren. Eerder zijn ook al demonstraties geweest.