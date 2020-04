Nieuw platform voor vacatures christelijk-reformatorisch onderwijs

De werkgroep En dan ben je leraar heeft woensdag een nieuw vacatureplatform voor het christelijk-reformatorisch onderwijs gelanceerd.

Op de nieuwe website endanwordjeleraar.nl tonen christelijk-reformatorische scholen hun vacatures. Zowel het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het mbo en het hbo nemen deel.

Het platform is onderdeel van een campagne van de stichting Meer personeel in het onderwijs. De stichting, waarin het christelijk-reformatorisch onderwijs vertegenwoordigd is, zet zich in om het lerarentekort tegen te gaan.

Met het nieuwe platform wil En dan ben je leraar potentiële leraren helpen met het zoeken van een baan binnen het christelijk-reformatorisch onderwijs.