Nieuw platform biedt luisterend oor voor cruciale beroepen

Voor medewerkers in cruciale beroepen die in de coronacrisis een uitlaatklep zoeken, is een nieuw platform ontwikkeld: We zijn er voor jou. De mensen met emotioneel zwaar werk vinden er een luisterend oor bij therapeuten, en coaches, die hun expertise en ervaring willen inzetten.

„Wij brengen deze twee groepen bij elkaar, juist omdat deze verbinding op dit moment zo belangrijk en nodig is”, laten de initiatiefnemers dinsdag weten. „Denk bijvoorbeeld aan een verpleegkundige die na een late dienst thuiskomt en de gebeurtenissen van de dag wil delen. Of de artsen die keuzes moeten maken over leven en dood. Maar ook onze handhavers, leerkrachten en maatschappelijk werkers.”

De vrijwilligers achter de website wezijnervoorjou.nl zijn professionals met verschillende achtergronden. Ze werken belangeloos mee en hebben een geheimhoudingsplicht. Luisteraars die zich aanmelden worden eerst gescreend op ervaring en professie. Mensen die behoefte hebben hun verhaal te delen met een coach kunnen zich, eventueel anoniem, aanmelden via de website. Koppels die elkaar op de website treffen kunnen zelf verdere afspraken maken over de frequentie van het contact.