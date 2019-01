Nieuw plan geeft Lelystad nog geen lucht

Een nieuw plan voor Lelystad Airport leidt tot nieuwe opschudding. Actiegroepen reageren negatief, bedrijven positief, de politiek verdeeld. Het oude liedje. Een oplossing voor de impasse lijkt het plan vooral niet te bieden.

Luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) heeft donderdag een nieuw voorstel gepresenteerd voor de polderluchthaven bij Lelystad om vluchten van Schiphol over te nemen. Haar vorige plan is afgeschoten door Brussel.

Nederland mag van de Europese Commissie niet de deur dicht doen voor nieuwkomers op Lelystad. Luchtvaartmaatschappijen hadden daarover geklaagd, omdat hier sprake zou zijn van oneerlijke concurrentie.

Prikkelen

Het kabinet wil eigenlijk dat Lelystad alleen vakantievluchten van Schiphol overneemt. Daardoor ontstaat op de nationale luchthaven meer ruimte voor (inter)continentale vluchten die het internationale netwerk van Schiphol versterken.

De minister wil nu vakantieverkeer van Schiphol prikkelen te verhuizen naar de polder door die vluchten voorrang te verlenen bij de verdeling van de eerste 25.000 starts en landingen (slots). Voor de ruimte die ontstaat op Schiphol komen alleen vluchten in aanmerking met meer dan 10 procent overstappers (transferpassagiers).

Bovendien zouden maatschappijen op Lelystad Airport zelf mogen weten waarheen ze vliegen. De minister schrapt de eis voor vakantiebestemmingen voor Lelystad.

In een brief aan de Tweede Kamer noemt de minister geen datum waarop Lelystad Airport open kan gaan. Ze liet een maand geleden weten dat ze er nog steeds naar streeft om Lelystad Airport in 2020 in gebruik te nemen, maar dat het wel „steeds ingewikkelder” is geworden.

Met haar nieuwe voorstel doet Van Nieuwenhuizen een ultieme poging groen licht te krijgen van Brussel. Het duurt naar verwachting enkele enkele maanden voordat de Europese Commissie reageert. De vraag is echter of Den Haag haar steunt. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil geen zelfstandige groei van Lelystad.

De politiek reageert ook nu verdeeld. D66, CDA en CU zijn niet overtuigd. „Dit is niet genoeg”, zegt D66-Kamerlid Jan Paternotte. „Voor ons verandert er niets.” Paternotte wil geen onomkeerbare stappen zetten, zolang er geen antwoord is uit Brussel.

CU-Kamerlid Eppo Bruins vraagt zich af hoe de minister met het nieuwe plan wil voldoen aan de wens van de Kamer. „Ik zie het muizengaatje nog niet.” Het nieuwe plan zet de deur open voor luchtvaartmaatschappijen van buiten Schiphol; zelfstandige groei dus. En dat vinden D66, CDA en CU fout.

„We zijn nu nog niet overtuigd”, verklaart CDA’er Mustafa Amhaouch. „Voor ons blijft vooropstaan dat Lelystad Airport als overloop van Schiphol dient. De minister moet zich daar nu in Brussel hard voor maken.”

Tobben

Daarmee blijft het vooralsnog tobben met Lelystad. De openstelling voor vakantieverkeer op het poldervliegveld is al twee keer uitgesteld. In de omliggende provincies is veel weerstand tegen de uitbreiding. Omwonenden vrezen voor geluidsoverlast.

Actiegroepen op de Veluwe, in Overijssel en Drenthe volgen de ontwikkelingen met argusogen. „Ongehoord”, reageert Red de Veluwe over de nieuwe plannen voor Lelystad. „Keer op keer worden zaken doorgedramd. Waarom die haast? Waar is het democratische proces?” Ook de actiegroep HoogOverijssel reageert kritisch. Minister Van Nieuwenhuizen „zet de deur open” voor nieuwkomers op Lelystad Airport. „Dat was niet de afspraak en dat is niet de afspraak. Dit vliegveld helpt ons land geen steek verder.”