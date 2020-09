Nieuw oordeel over gratie levenslang veroordeelde Loi Wah C.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) moet opnieuw kijken naar een gratieverzoek van Loi Wah C., in 1989 tot levenslang veroordeeld voor de moord op een Chinees gezin in Rotterdam. De nieuwe beslissing moet binnen twee maanden komen, oordeelt de rechtbank Den Haag in een door C. aangespannen kort geding.

C. heeft al ettelijke malen de gang naar de rechter gemaakt om zicht te krijgen op gratie. Vijf eerdere verzoeken werden afgewezen. In juli liet de minister weten dat hij meer tijd nodig had voor de beoordeling van het zesde verzoek. In kort geding oordeelde de rechter dat die beslissing binnen twee weken genomen moest worden. Dekker wees het verzoek vervolgens af.

Deze afwijzing is niet op de juiste wijze gedaan, aldus de rechter woensdag. De minister moet daarom deze beslissing binnen twee maanden herroepen en opnieuw op het gratieverzoek beslissen.

C. heeft de moord op het gezin in Rotterdam - vader, moeder en twee kinderen - altijd ontkend. Hij zou wel hebben toegegeven dat hij de deur van de woning aan de Statensingel heeft geopend en de moordenaar(s) heeft binnengelaten. De rechtbank in Rotterdam en het gerechtshof in Den Haag wezen hem bij zijn veroordeling als enige dader aan.