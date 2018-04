Nieuw onderzoek naar liquidatie leraar in 2002

Het Openbaar Ministerie (OM) stelt alsnog een nieuw onderzoek in naar de liquidatie van de Groningse onderwijzer Gerard Meesters in 2002. Een woordvoerster van het OM bevestigde een bericht hierover van het Dagblad van het Noorden. Aanleiding voor de heropening is nieuwe informatie die is binnengekomen.

De 52-jarige Meesters werd destijds in de deuropening van zijn huis doodgeschoten met zeven kogels. Hiervoor is de Brit Daniel S. tot levenslang veroordeeld, medeverdachte en landgenoot Steven B. kreeg acht jaar cel. Ze zouden van Meesters hebben willen horen waar zijn criminele zus was, omdat ze een partij drugs achterover zou hebben gedrukt. Maar het slachtoffer had al lang geen contact meer met haar.

De kinderen van Meesters wilden dat het onderzoek heropend werd en deden eind vorig jaar aangifte. Daarop is volgens het OM opnieuw gekeken naar het dossier. Toen er ook nieuwe informatie binnenkwam, is nieuw onderzoek in gang gezet. Het OM wil hier inhoudelijk niets over kwijt.

Volgens het Dagblad van het Noorden gaat het om onderzoek naar de mogelijke opdrachtgever van de liquidatie, de Brit Robert D.